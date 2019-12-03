І ще одна виставка у парламенті до міжнародного Дня людей з інвалідністю. Їхні вироби привезли з усіх регіонів України. Це вишиванки, прикраси ручної роботи, картини, ляльки. Втім, говорили не лише про експозицію. За словами нардепа Наталії Королевської, в бюджеті на наступний рік не передбачено достатньо коштів на соцпотреби.

"Хотелось бы чтоб на протяжении всего года принимали бы решения, которые действительно создавали и равные условия для всех граждан Украины, и в первую очередь позиция нашей команды, а я представляю "Опозиционную платформу - За жизнь, это повышения социальных стандартов. 700 миллионов если бы сегодня выделили на программу доступности, на программу создания рабочих мест людям с инвалидностью, на поддержу общественных организаций, потому что кроме вас же никто по большому счету о людях которые требуют внимания и заботы никто и не заботится", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".