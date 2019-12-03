Міжнародний День людей з інвалідністю: депутат депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська наполягає на підвищенні соціальних стандартів для хворих [ Редактировать ]
І ще одна виставка у парламенті до міжнародного Дня людей з інвалідністю. Їхні вироби привезли з усіх регіонів України. Це вишиванки, прикраси ручної роботи, картини, ляльки. Втім, говорили не лише про експозицію. За словами нардепа Наталії Королевської, в бюджеті на наступний рік не передбачено достатньо коштів на соцпотреби.
"Хотелось бы чтоб на протяжении всего года принимали бы решения, которые действительно создавали и равные условия для всех граждан Украины, и в первую очередь позиция нашей команды, а я представляю "Опозиционную платформу - За жизнь, это повышения социальных стандартов. 700 миллионов если бы сегодня выделили на программу доступности, на программу создания рабочих мест людям с инвалидностью, на поддержу общественных организаций, потому что кроме вас же никто по большому счету о людях которые требуют внимания и заботы никто и не заботится", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".
по теме
Земельна реформа та перезавантаження роботи ДБР: про що говорили депутати у Верховній Раді
Народні депутати перезавантажили Державне бюро розслідувань. Законопроект передбачає звільнення директора та новий принцип призначення керівництва
Зменшення тарифів та списання боргів за комунальні платежі: "Опозиційна платформа - За життя" закликає розглянути першочергові законопроекти - Вадим Рабінович
Плани у депутатів справді наполеонівські - а все про все лише два тижні. Що планують встигнути до Нового року?
Террористам нас не запугать!
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали заявление
Депутати Одеської облради від "Опозиційної платформи - За життя" обурені запровадженням ринку землі в Україні
Центральні органи влади не зважають на думки обласних громад - чому місцеві депутати знову апелюють до керівництва країни і навіть мають намір їхати до Києва?
Сергей Левочкин: закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств
Закон об оборонных закупках будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и даст возможность отечественным предприятиям лучше конкурировать во время оборонных тендеров