В четверг, 5 декабря, будет хороший день для всех начинаний. Этот период будет характеризоваться повышенной чувствительностью. Луна будет пребывать в знаке Рыбы.

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Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно.

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