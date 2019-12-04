Лунный календарь на 5 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, будет хороший день для всех начинаний. Этот период будет характеризоваться повышенной чувствительностью. Луна будет пребывать в знаке Рыбы.
Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.
В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно.
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