В Египте разбился российский истребитель [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, в Египте во время военных учений произошла авария российского истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Xinhua.
По словам военного представителя Тамера аль-Рифая, истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Египта разбился из-за внезапной технической неисправности. Пилот выжил, ему удалось катапультироваться.
Ранее сообщалось, что в Швеции разбился самолет, а также в России возле жилых домов разбился вертолет.
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