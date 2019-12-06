Известная артистка Ольга Сумская шокировала пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети.

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"Друзья, а что лучше от бессонницы? Во время представления в Сумах меня угостили кофе с коньяк ... ночь не спала..Может что-то подсыпали? Но удивительно, невыспавшейся не выгляжу утром", - написала артистка.

Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Бутылочка вина", "Не спокойно на душе" ,"Выпийте стакан теплой воды", "Вы очень круто выглядите без мейка и невыспавшеяся".

Раньше сообщалось о том, что Ольга Сумская очаровала фанатов нежным снимком. А также Сумская поразила новым образом.