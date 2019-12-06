Держборг скоротять, "Приватбанк" приватизують. В парламенті на традиційній годині запитань до Уряду - звітувала міністерка фінансів.

Оксана Маркарова заявила, що наступного року зовнішній борг планують зменшити до менш ніж 50% від ВВП. До того ж, в 2020, якщо бюджетні доходи перевищать видатки, податки на доходи фізичних осіб можуть скоротити мінімум до 15 відсотків.

До того ж у Мінфіні планують повернути до бюджету всі кошти, які держава інвестувала в Приватбанк. А саму фінустанову передадуть в приватну власність. Але нардепів більше цікавили не плани на невизначене майбутнє, а сьогодення - тарифи на газ та субсидії для українців. Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина"

"Зміцнився курс гривні по відношенню до долара, загально світове падіння цін на газ і нафту, при цьому в бюджеті на наступний рік ви закладаєте не зменшення тарифів, а зменшення субсидій".

"Разом з тим що у нас зменшується ціна на газ і разом з тим що є міцніший курс, очевидно що ціна яку будуть сплачувати люди буде меншою, відповідно ті кошти які закладено в 20 році на субсидії, повністю забезпечить всіх громадян, які відповідають критеріям і потребують цієї підтримки, повністю забезпечать підтримкою на цей опалювальний сезон в повній мірі", - говорить Оксана Маркарова, міністр фінансів України.