В Гонконге врачи по ошибке установили питательную трубку в легкое пациента, что убило его, передает South China Morning Post.

Читайте также Тучную невесту жестко пристыдили за откровенный наряд (фото)

Известно, что у мужчины были трудности при глотании пищи и десатурация - низкая концентрация кислорода в крови. Больному каким-то образом удалось вытащить трубку наружу.

После ее повторной установки медики сделали пациенту рентген и взяли анализы, никаких отклонений обнаружено не было. Вечером того же дня и на следующее утро пациента продолжили кормить через питательную трубку. В результате у мужчины остановилось сердце.

Вечером того же дня и на следующее утро пациента продолжили кормить через питательную трубку. В результате у мужчины остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что пассажир метро упал на рельсы из-за телефона.