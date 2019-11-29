Врачи до смерти закормили пациента [ Редактировать ]
В Гонконге врачи по ошибке установили питательную трубку в легкое пациента, что убило его, передает South China Morning Post.
Известно, что у мужчины были трудности при глотании пищи и десатурация - низкая концентрация кислорода в крови. Больному каким-то образом удалось вытащить трубку наружу.
После ее повторной установки медики сделали пациенту рентген и взяли анализы, никаких отклонений обнаружено не было. Вечером того же дня и на следующее утро пациента продолжили кормить через питательную трубку. В результате у мужчины остановилось сердце.
Вечером того же дня и на следующее утро пациента продолжили кормить через питательную трубку. В результате у мужчины остановилось сердце.
Ранее сообщалось, что пассажир метро упал на рельсы из-за телефона.
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