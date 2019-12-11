Уряд Фінляндії очолила наймолодший у світі прем'єр [ Редактировать ]
Дорогу молодим. Уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі Санна Марін. Їй лише 34 роки. Про плани молодої соціал-демократки, та її заяви щодо України? Розкаже Тетяна Логунова.
99 голосів "за", 70 "проти" і уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі. Парламент країни затвердив призначення Санни Марін на цю посаду.
"Парламент поінформує президента республіки про результати голосування. Засідання завершено", - говорить Матті Ванганен, спікер парламенту Фінляндії.
Соціал-демократка Санна Марін очолить коаліцію з п'яти партій. Причому, лідери усіх політичних сил, що увійшли до урядового союзу, теж жінки. І двоє з них ще молодші за прем'єрку. Фіни вже охрестили цю коаліцію "жіночою п'ятіркою".
Тішуся, що матимемо таку молоду прем'єрку. Це крок у правильному напрямку.
Добре, що старше покоління дає дорогу молодим. Молодь - це наше майбутнє.
Санні Марін 34 роки. Останні десять вона в політиці. Одразу після закінчення університету її було обрано до міської ради Тампере, потім вона стала депутатом парламенту, ще пізніше очолила міністерство транспорту й зв'язку. Росла в одностатевій родині, виховує маленьку доньку, дуже активна в соціальних мережах і не думає від них відмовлятися.
"Що стосується соціальних мереж, то я, передусім, людина, хоч і прем'єрка. Не змінюватиму своєї поведінки. Звісно, буду обережнішою у висловлювлюваннях, бо їх трактуватимуть як позицію уряду. Але я залишаюся звичайною людиною", - говорить Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії.
Перший візит Санни Марін буде до Брюсселю. Завтра вона братиме участь у саміті лідерів ЄС. Ця поїздка не прохідна, адже саме зараз у Євросоюзі головує Фінляндія.
"Будемо активними в Європейському Союзі і глобально. Цей тиждень буде напруженим. Хочу відвідати Брюссель і познайомитися з європейськими колегами. Рада, що Фінляндія привернула міжнародну увагу. Це можливість розповісти, якою є Фінляндія і її жителі", - говорить Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії.
Заяв щодо України Санна Марін поки що не робила. Утім, соціал-демократи, яких вона представляє, не раз наполягали на виконанні Мінських угод і засуджували загарбання Криму.
Як довго Санна Марін пробуде наймолодшою очільницею уряду в світі - поки що невідомо. Усе залежить від перебігу коаліційних переговорів у Австрії. Там, найімовірніше, уряд знову очолить канцлер Себастьян Курц. Якому, нагадаю, 33 роки.
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