Спать днем смертельно опасно - ученые [ Редактировать ]
Группа китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане провела ряд исследований и выяснила, почему спать днем смертельно опасно, сообщает EurekAlert!.
Выяснилось, что люди, которые спят днем или девять и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта.
В исследовании, которое продлилось шесть лет, приняли участие 31 750 человек в Китае, средний возраст которых составлял 62 года. В начале наблюдений у добровольцев не наблюдались инсульты и другие проблемы со здоровьем. Всего было зарегистрировано 1557 случаев инсульта.
Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали 90 минут и дольше, а 24 процента - спали девять и больше часов в сутки. Последние характеризовались повышенным риском инсульта - на 23 процента больше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт был на 85 процентов чаще.
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