Подозреваемой в деле Шеремета избрали меру пресечения [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, в Печерском суде Киева прошло заседание по избранию меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.
Суд решил отправить Дугарь под домашний арест.
Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремат, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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