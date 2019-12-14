Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, сообщает "РБК-Украина".

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Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года. "Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 8.02.12", - сказал судья.

Отметим, в ходе заседания судья отказался переносить рассмотрение меры пресечения по просьбе стороны защиты.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.