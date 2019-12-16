Украина оказалась на 39 месте в рейтинге самых могущественных государств мира по итогам 2019 года. Так, перечень был составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, а опубликован в американском журнале U. S. News & World Report

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье - Китаю.

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Аналитиками учтены ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах. В первой десятке также присутствуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина обошла в списке такие страны, как Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, а также ряд других государств, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и так далее. Зато выше авторы перечня разместили Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южную Африку, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самых влиятельных женщин года.