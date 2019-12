Пассажир самолета снял на видео утечку топлива во время полета. Об этом он рассказал на свой страничке в Twitter.

Лайнер летел из Парижа в Чикаго, но экстренно сел в Манчестере. Пассажиров доставили в Лондон.

Мужчина летел авиакомпанией United Airlines. В ролике из-под крыла летящего лайнера бьет струя. Автор также пошутил, что "он наверняка не будет в школе завтра".

So....our plane had a fuel leak on our way from Paris to Chicago. We ended up in Manchester (UK). They are bussing (yes you read that right) to London (4 hours away) for a nights stay and a flight out in the morning...don’t think I’ll be at school tomorrow.... pic.twitter.com/XD28GKpWPd