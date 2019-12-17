Где зажгут елки в Киеве: программа мероприятий [ Редактировать ]
19 декабря зажгут елки
19 декабря, в Киеве зажгут елки и во всех районах столицы. Планируется множество зимних развлечений и мероприятий.
Где в Киеве зажгут елки:
- В Голосеевском районе зажгут елку в Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Рыльского 19 декабря в 17:00. В 16:30 парадом помощников Святого Николая начнется детская театрализованная программа. 18 декабря в Доме детского и юношеского творчества состоится программа "В гостях у Святого Николая" для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 20 декабря в 18:00 благотворительное кукольное представление "Гадкий утенок" покажет народный театр-студия кукол "Казкарик". Также в Доме культуры будет организовано: 24 декабря в 18:00 - новогодний концерт; 9 января в 18:00 - рождественский концерт.
- В Дарницком районе - засияют сразу две новогодние елки. Главную елку района зажгут 19 декабря в 19:00 в Парке имени воинов-интернационалистов на улице Вербицкого. В это время покажут театрализованную сказку "Новогодняя феерия", а также праздничное представление театра "Колоритмы". 20 декабря в 14:00 в Дарницкой РГА традиционно откроют "Резиденцию Святого Николая". 20 декабря в 18:00 на площади возле Дворца культуры "Дарница" состоится зажжение елки Дарницкого района и праздничный концерт с участием творческих коллективов. 19 января завершат празднования праздником Крещения в парке "Партизанская слава".
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- В Деснянском районе калейдоскоп ярких мероприятий откроет новогодний хит-парад звезд, который состоится на празднике "Зажжение районной новогодней елки" 19 декабря с 16:00 до 19:00 на ул. Маяковского, 29 возле здания Деснянской РГА, а также с 15:00 до 16:30 на площади возле кинотеатра "Киото" (ул. Милютенко, 19). Запланирован концерт, специальный гость праздника - украинский певец Виктор Павлик.
- В Днепровском районе праздник зажжения новогодней елки начнется 19 декабря в 16:00 в Парке культуры и отдыха "Победа" на бульваре Перова, 2. 17-18 декабря в Центре культуры и искусств Днепровского района будут проходить благотворительные новогодние представления "Путешествие в Страну северного сияния". С 19 декабря по 10 января на базе станции юных техников Центра научно-технического творчества молодежи (ул. Кибальчича, 12а) состоится открытая районная выставка-конкурс новогодних и рождественских композиций "Елка New Style". 24 декабря Дворец подводного спорта (ул. Сергиенко, 2/3) приглашает на рождественские соревнования по плаванию и плаванию в ластах "Золотые рыбки".
- В Оболонском районе с 19 по 29 декабря будет работать Резиденция Святого Николая - в помещении РГА (ул. Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж). 19 декабря в 16:00 на площадке возле администрации состоится зажжение районной новогодней елки. С 21 по 31 декабря пройдут новогодне-рождественские программы для детей льготных категорий с просмотром детского кинофильма в кинотеатре "Кадр". 21 декабря порадует праздничным концертом цирковая студия "Домино" (детский оздоровительно-экологический центр на ул. Героев Днепра, 32в). 23 декабря в этом центре - спортивный праздник "Поиски Деда Мороза". 24 декабря в 17:00 - концерт органной музыки из цикла "Органные вечера на Оболони" (Детская школа искусств № 5, ул. Маршала Малиновского, 11в).
- 19 декабря в 17:30 возле Арки дружбы народов торжественно зажгут главную новогоднюю елку Печерского района - со спецэффектами и культурно-художественной программой "Новогодний калейдоскоп". Праздничное мероприятие состоится в рамках мультимедийной площадки "Рождественская арка" в Центральном парке культуры и отдыха, где каждый посетитель сможет найти развлечение на свой вкус. Концепцией новогоднего мероприятия района являются сказки народов мира.
- В Подольском районе на Контрактовой площади 19 декабря в новогоднем городке зажгут праздничную елку, украшенную по мотивам опошнянского гончарного искусства. 17-24 декабря в Доме детского творчества будут демонстрировать новогодние представления для школьников района. В День Святого Николая в сквере на ул. Василия Порика, 9 состоится новогодняя сказка на Подоле. На следующий день, 20 декабря, пройдут праздники для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из многодетных семей (Дом детского творчества).
- Центральную елку Святошинского района впервые зажгут 19 декабря в 16:00 в парке "Интернациональный" (пр. Леся Курбаса, 10ж). В этом году актеры театра-студии "Колоритмы" подготовили для детей театрализованное новогодне-рождественское действо с развлечениями и магическим колдовством. До 30 декабря Центр культуры "Святошин" (пр. Победы, 112) будет проводить детские новогодние и рождественские мюзиклы в рамках общественного проекта "Сказочный мир детских грез". 19 декабря в 16:00 Киевская детская школа искусств (ул. Феодоры Пушиной, 6) начнет для детей новогодний концерт "Святой Николай в гости пожалуй", в Киевской детской художественной школе № 5 до 15 января проходит выставка-конкурс творческих работ учащихся 1- 2 классов "Сказочная зима". С 19 декабря по 14 января Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи будет участвовать в социальной акции "Не забудь поздравить", а 26 -27 декабря - пройдет мероприятие "Новый год без одиночества".
- В Соломенском районе в парке имени Островского 19 декабря в 16:00 состоится зажжение новогодней елки, праздничный концерт, развлечения для детей. В этот день в 15:00 во Дворце творчества детей и юношества (ул. Генерала Воробьева, 15) пройдет театрализованный праздник ко Дню Святого Николая. В 16:00 в Центре детского и юношеского творчества (ул. Героев Севастополя, 35) начнется концертно-познавательная программа "Ой, кто Николая любит".
- Новогодняя праздничная программа Шевченковского района с зажжением елки стартует 19 декабря в 16:00 в парке имени Тараса Шевченко. 19 декабря можно будет посетить выставку творческих работ "Традиции украинского Рождества" в Национальном музее литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11).
Раньше сообщалось о том, что категорически запрещено дарить на Новый Год.
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