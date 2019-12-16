Как правильно выбрать елку к Новому году [ Редактировать ]
Новый год уже на носу. В преддверии этого праздника в каждом доме принято украшать елку. В результате спрос на хвойные деревья растет не по дням, а по часам.
Podrobnosti.ua знатно потрудились и узнали как же правильно выбрать елку к празднику.
При выборе живой елки сначала:
- обратите внимание на ее ствол (он должен быть прямым, ровным и без трещин. Ободок на срезе ствола говорит о том, что ель срезали давно, а такое дерево долго не простоит).
- нужно крепко взять елку в руку и стукнуть об землю (если иголочки начали осыпаться, она не простоит и двух недель)
- проверьте ветки дерева - они должны быть эластичными (согните одну из них, если трещит и ломается, то такую елку покупать не стоит.
Важно! У свежесрубленной елки ветки всегда тянутся вверх, в противно случае - дерево не свежее. А значит простоит не долго.
Раньше сообщалось о том, что категорически запрещено дарить на Новый Год.
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