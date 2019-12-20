Обмен пленными: названа дата видеоконференции ТКГ [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, состоится видеоконференция Трехсторонней контактной группы по обмену пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.
Стороны проведут видеоконференцию, чтобы обсудить вопрос освобождения лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначено на понедельник, 23 декабря 2019", - заявила она.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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