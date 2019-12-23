Адвокат Владислав Добош, который защищает подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко, заявляет, что приведенные правоохранителями улики против другого подозреваемого по данному делу музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко вызывают сомнения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также к своему посту адвокат прикрепил видео и скриншоты, которые, которые, по его мнению, опровергают версию следствия.

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Видеозаписи были сделаны 21 ноября 2015 года в Херсонской области во время столкновений участников "гражданской блокады Крыма" с полицией.

На видео зафиксирован мужчина в толстовке с принтом Orlando. Именно на сходстве принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который на видео, основывается одно из доказательств обвинения. Однако на видеозаписи, сделанной в Херсонской области, подчеркивает адвокат, четко видно, что лицо этого человека совсем не похожее на Антоненко.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.