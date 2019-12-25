Нокаут Уайлдера стал лучшим в году [ Редактировать ]
Уайлдер, фото: Politeka
Нокаут от чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года, пишет "Унаин".
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Нокаут Уайлдера назвали лучшим сразу два авторитетных медиа - журнал The Ring, а также портал BoxingScene.
"Многие нокауты этого года были запоминающимися, но ни один из них не был столь убедительным на столь высоком уровне", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Сауль Альварес стал лучшим бойцом года.
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