Гривня різко втратила у ціні [ Редактировать ]
Гривня різко подешевшала. На міжбанку її вартість відносно долара впала з учорашнього дня більше ніж на 50 копійок. Станом на сьогодні долар коштував 23,76.
А в обмінниках курс подекуди взагалі перевалив за 24 гривні. "Підріс" і євро. Його курс - 26,5 на міжбанку та понад 26,70 - в обмінних кіосках.
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