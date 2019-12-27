Гривня різко подешевшала. На міжбанку її вартість відносно долара впала з учорашнього дня більше ніж на 50 копійок. Станом на сьогодні долар коштував 23,76.

А в обмінниках курс подекуди взагалі перевалив за 24 гривні. "Підріс" і євро. Його курс - 26,5 на міжбанку та понад 26,70 - в обмінних кіосках.