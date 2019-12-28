Проблемы с пищеварением сегодня имеют множество людей. Так, медики рассказали, как с помощью некоторых продуктов улучшить состояние организма.

Диетологи выделяют такую группу продуктов, как суперфуды. Этим термином называют это продукты с высокой концентрацией полезных веществ. В них содержится большое количество витаминов и минералов, защищающих организм от болезней и способствующих долголетию.

1. Топинамбур

Топинамбур богат естественным пребиотиком инулином и клетчаткой. В клубне топинамбура около 14-19% веса приходится на инулин. Топинамбур - низкокалорийный, однако довольно сытный продукт.

2. Редис

В нем содержатся полисахариды арабионгалактаны, благодаря которым в желудочно-кишечном тракте возникает оптимальная среда для полезных бактерий. Редис - признанный многими поклонниками здорового питания продукт. Он способен насытить не только вас, но микрофлору кишечника.

3. Морковь

Если добавить морковь в салат, то кишечнику это принесет большую пользу. Как и в редисе, в этом корнеплоде содержатся арабиногалактаны, поэтому он является замечательным природным пребиотиком.

4. Чеснок

Он способен повысить иммунитет. Кроме того, чеснок - хороший пребиотик, который борется против плохих бактерий. Правда, при употреблении этого продукта придется постоянно чистить зубы.

5. Лук-порей

В нем содержится большое количество клетчатки, флавоноидов, марганца и витамина А, который способствует быстрому восстановлению стенок кишечника.

6. Куркума

Эта распространенная специя и популярная пищевая добавка заслуживает лестных отзывов. В куркуме содержится противовоспалительное вещество, которое положительно влияет на кишечник, поддерживает его микрофлору и улучшает работу мозга.

7. Спаржа

Она богата инулином, который положительно влияет на микрофлору. Кроме того, спаржа способствует желающим похудеть. В ней содержатся вещества, которые восстанавливают стенки кишечника, и магний, необходимый для производства ферментов.

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