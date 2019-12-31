Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение в больнице. Журналист Олег Пиранов рассказал, как Заворотнюк призналась о своих любовных переживаниях. Об этом сообщает Sobesednik.

"Это случилось лет в пять-шесть. Я встретила его в ТЮЗе. Там поставили спектакль "Ромео и Джульетта". Главную женскую роль играла мама, а Ромео - артист Юрий Минеев", - сказала Анастасия.

Заворотнюк влюбилась в актера. Но когда он выходил на сцену Настя обижалась.

"А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!", - рассказала Заворотнюк.

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"Услышав, как мама на сцене произносит: "Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео", - я разозлилась и укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл", - сказала Заворотнюк.