"Я мучилась ревностью": Заворотнюк рассказала о первой любви [ Редактировать ]
Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение в больнице. Журналист Олег Пиранов рассказал, как Заворотнюк призналась о своих любовных переживаниях. Об этом сообщает Sobesednik.
"Это случилось лет в пять-шесть. Я встретила его в ТЮЗе. Там поставили спектакль "Ромео и Джульетта". Главную женскую роль играла мама, а Ромео - артист Юрий Минеев", - сказала Анастасия.
Заворотнюк влюбилась в актера. Но когда он выходил на сцену Настя обижалась.
"А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!", - рассказала Заворотнюк.
"Услышав, как мама на сцене произносит: "Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео", - я разозлилась и укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл", - сказала Заворотнюк.
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