Обмен пленными: в каком состоянии находятся освобожденные [ Редактировать ]
Состояние здоровья 12 украинских военнослужащих, которых освободили из плена в результате обмена пленными, "относительно удовлетворительное". Такое заявление сделали в военном госпитале, говорится в видео, опубликованном Министерством обороны.
Начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук не исключил ухудшения.
"Предварительно мы можем сказать, что все они пребывают в относительно удовлетворительном состоянии. Но прекрасно понимаем, что условия, в которых они находились, могли привести как к возникновению, так и к обострению хронических болезней, которые у них были", - сказал начальник госпиталя.
Ранее сообщалось, как реагируют на обмен пленными в мире. Также мы опубликовали список освобожденных пленных
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