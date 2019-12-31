Состояние здоровья 12 украинских военнослужащих, которых освободили из плена в результате обмена пленными, "относительно удовлетворительное". Такое заявление сделали в военном госпитале, говорится в видео, опубликованном Министерством обороны.

Начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук не исключил ухудшения.

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"Предварительно мы можем сказать, что все они пребывают в относительно удовлетворительном состоянии. Но прекрасно понимаем, что условия, в которых они находились, могли привести как к возникновению, так и к обострению хронических болезней, которые у них были", - сказал начальник госпиталя.

Ранее сообщалось, как реагируют на обмен пленными в мире. Также мы опубликовали список освобожденных пленных