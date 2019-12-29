В воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". В результате были освобождены 76 человек. Позже появилась реакция лидеров европейских стран, которые поприветствовали освобождение украинцев.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом N4, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", - говорится в сообщении посольства Франции в Twitter.

Кроме того, заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что обмен пленными должен способствовать восстановлению доверия, и Берлин и Париж приветствуют этот шаг.

"В преддверии празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен стал гуманитарным жестом, которого давно ждали. Он должен стать вкладом в восстановление доверия между двумя сторонами", - сообщила Фиц.

Глава МИД Германии Хайко Маас также приветствовал обмен пленными и заявил, что "настойчивая дипломатия приносит плоды". По его словам, Берлин и Париж продолжат работать над урегулированием конфликта в Украине.

Также поддержал украинцев и литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. На своей странице в Twitter он написал: "Приветствуем недавний обмен пленными между Украиной и российскими сепаратистами. Хорошие новости для семей".

США, в свою очередь, подчеркнули, что полностью поддерживают позицию Украины. Об этом сообщило посольство США в Украине на странице в Twitter.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - написали в ведомстве.

А президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - передает пресс-служба.

Ранее мы сообщали, что самолет с освобожденными пленными приземлился в Борисполе.