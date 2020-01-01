У перший день Нового року на Донбасі поранено українського військового. Ворог здійснював обстріли поблизу Новолуганського та Оріхового.

Про те, як минула новорічна ніч на передовій - розкаже Ігор Левенок.

Новий рік в окопах це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд в повітрі світяться трасувальні кулі.

"Только в прошлом году я за последние пять лет - первый Новый год дома встречал, а так, я в основном - здесь".

І бійці кажуть: святковий настрій - то для мирної України. Телефоном привітали родичі, друзі, знайомі. Приємно. Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту неподалік Авдіївки. На позиції скрізь згадки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся. До нього звідси лічені метри. І стрілянина з того боку не вщухає.

"Противоборствующая сторона напевно пробує нас спровокувати на стрільбу у відповідь. - І так часто у вас? - Дуже часто. (постріл) - Що це? - Це, по ходу, снайпер. - Одиночний? - Так", - зазначив Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України.

"У нас вся работа идет, если вы заметили, все окопы, все укрытия, позиции - мы вообще не работаем и не высовываемся нигде на открытой местности. Даже те пути перемещения, стараемся везде окапываться, где возможно - вешать какие-то маскировочные сети. Потому, что снайпера тут работают очень серьезные", - говорить Денис, військовослужбовець Збройних сил України.

Лише кулями ворог не обмежується. Застосовує більший калібр. Станковий автоматичний гранатомет.

"Так, мужики, наверное, пошли отсюда, а то хто його знає зараз. - Ну, ось ми чуємо, власне, як дотримується перемиря. - Сейчас били по нам, приходы АГСа - где-то, около десяти штук по нашим позициям".

Ось так і триває окопна війна. Наші бійці такі ситуації називають вже за звичкою - "дрібні провокації". Втім, супротивник мусить знати - українські солдати на місці й вміють відповідати на такі "привітання".

"За словом в карман мы точно не полезем!"

"Ну, все равно, праздник же! Семья отмечает, за них радуемся".