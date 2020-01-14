Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Віктору Федорчаку - колишньому начальнику Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації в Одеській області.

Слідство встановило, що він неналежно виконував службові обов'язки в той час, коли відповідав за державний нагляд у сфері пожежної безпеки. Внаслідок цього, - зазначають у ДБР, - в Одесі протягом трьох років сталися чотири масштабні пожежі: в дитячому таборі "Вікторія", в обласній психіатричній лікарні, в готелі "Токіо Стар" та в коледжі економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу.

Загалом, внаслідок цих трагічних випадків загинули 36 людей. Якщо провину Федорчака доведуть - йому загрожує до 5 років в'язниці.