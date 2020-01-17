В четверг, 16 января, в Хмельницком на улице Заводской случился масштабый пожар на складе автозапчастей. На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара уже достигла 160 кв.м, существовала угроза распространения огня, передает пресс-служба ГСЧС.

"Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерного задымления им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложнялось", - отметили в пресс-центре.

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Тушить огонь прибыли 30 спасателей на восьми спецмашинах. Ликвидация пожара продолжалась более часа.

"На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, а также работала оперативная группа во главе с заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Александром Гориным", - подчеркнули в ГСЧС.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в Испании из аэропорта экстренно эвакуировали людей, а также под Днепром заживо сгорела женщина.