Царі звірів на пенсії. У реабілітаційному центрі на Запоріжжі поповнення. Туди переїхали шестеро левів, колишніх циркачів. Нещодавно виступи на арені диких тварин заборонили і тепер сотні хвостатих шукають прихистку. Чи краще хижакам живеться в нових умовах - бачив Сергій Бордюжа.

Це відео одного з останніх виступів дресирувальника Олексія Пінко у цирку. Від сьогодні він безробітний. На арені з шістьма хижаками Олексій працював майже 15 років. Каже, брав їх ще дитинчатами.

"Вот это Рэм у меня. Тоже, два, два просто супер талантливых льва. Рэм, Бонифаций у меня. Они очень контактные у нас, как видите".

Тепер дресирувальник привіз левів до Василівського реабілітаційного центру для диких тварин.

"Я начал обращаться во все зоопарки - постепенно возрастных животных, "старичков", уже как бы отправлять на пенсию. Некуда их отправлять", - розповідає Олексій Пінко, дресирувальник.

Наразі в реабілітаційному центрі мешкає понад пів сотні хижаків. Серед них вже є 15 левів. Тож знайдеться місце і ще для шістьох.

"Как только позволят погодные условия, у этих парней начинается строительство. Из личного большого павильона на несколько сотен квадратных метров со своей инфраструктурой", - говорить Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для диких тварин.

Обіцяють працевлаштувати тут і безробітного дресирувальника.

"Его опыт будет необходим, я думаю, не только в работе с этими животными. Но и большое количество личных знаний этого человека поможет нам общаться и с теми животными, которые в дальнейшем к нам приедут", - зазначив Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для диких тварин.

Не виключають, що згодом доведеться прихистити й інших циркових тварин. Двері зооцентру відчинені для туристів щодня. Побачити звірів може кожен охочий.