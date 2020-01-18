В пятницу, 17 января, в Непале умер самый маленький человек на Земле − Хагендра Тапа Магар. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Его друзья рассказали, что он в последнее время имел проблемы со здоровьем и страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. Его забрали в местную больницу 16 января, где он скончался на следующие сутки.

Легендарный Хагендра Тапа Магар появился на свет 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. Он вырос всего на 67,08 см, и вошел в Книгу рекордов Гинесса как самый маленький человек на планете, способным к передвижениям.

Он был выше на семь сантиметров Джунри Балавинга, который из-за болезни не может передвигаться. Впервые он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.