Умер самый маленький человек на Земле [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, в Непале умер самый маленький человек на Земле − Хагендра Тапа Магар. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Его друзья рассказали, что он в последнее время имел проблемы со здоровьем и страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. Его забрали в местную больницу 16 января, где он скончался на следующие сутки.
Легендарный Хагендра Тапа Магар появился на свет 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. Он вырос всего на 67,08 см, и вошел в Книгу рекордов Гинесса как самый маленький человек на планете, способным к передвижениям.
Он был выше на семь сантиметров Джунри Балавинга, который из-за болезни не может передвигаться. Впервые он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.
Ранее сообщалось, что умер известный британский музыкант. А также мы писали о том, что умер звезда сериала "Американская история ужасов". Он ушел из жизни в возрасте 27 лет. Артист боролся с психическим расстройством и зависимостью.
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