В SpaceX готовят Crew Dragon к полету на МКС. Фото twitter.com/spacex

В SpaceX планируют первые запуски Crew Dragon к Международной космической станции. Успешные испытания корабля добавили уверенности компании Илона Маска. О ходе подготовки к первому запуску сообщает официальный сайт SpaceX.

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Испытания Crew Dragon прошли 19 января. После отсоединения аппарата от носителя активировались двигатели SuperDraco, благодаря которым аппарат отошел от ракеты на безопасное расстояние. После чего ракета была взорвана. Аппарат Crew Dragon успешно приземлился, раскрыв парашюты.

Watch live as SpaceX tests Crew Dragon’s in-flight launch escape capabilities https://t.co/lcfz0LS8O9 — SpaceX (@SpaceX) 19 января 2020 г.

Испытания показали способность Crew Dragon обеспечить безопасность экипажа и, как следствие, готовность к пилотируемым полетам к МКС.

В SpaceX считают, что первый пилотируемый полет может состояться весной 2020 года. Пока инженеры внимательно изучают полученную в ходе испытаний информацию и обещают, что техническую готовность корабля можно ожидать в феврале-марте.

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В NASA поздравили компанию Илона Маска с успешным испытанием и выразили надежду, что работа по подготовке пилотируемого полета будет ускорена.

С 2011 года все пилотируемые запуски к МКС осуществляет Россия. Запуск аппарата от SpaceX может потеснить с рынка "Роскосмос" и позволит США сэкономить на отправке астронавтов.

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Запуск Crew Dragon к МКС не единственная цель SpaceX. К примеру, Илон Маск хочет отправить на Красную планету сотни тысяч человек. Для полета и освоения Марса уже готов корабль.