В NASA представили названия нового марсохода [ Редактировать ]
Ученые NASA представили финалистов конкурса на название нового марсохода. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
Название марсоходу выбирают американские школьники, которые должны написать сочинение о том, почему именно это название подойдет марсоходу.
В агенство поступило более 28 тысяч сочинений с названиями. Но, специалисты выбрали всего девять: Fortitude, Ingenuity, Tenacity, Perseverance, Promise, Endurance, Vision, Clarity, Courage.
Каждый желающий может принять участие в выборе названия, проголосовав на сайте ведомства. Результаты появятся в марте.
Старт марсохода Mars-2020 запланирован на 17 июля 2020 года. Он должен совершить посадку в кратере Джезеро 18 февраля 2021.
Ранее сообщалось, что ученые нашли поразительный подземный мир в Антарктиде. А также, NASA впервые показало испытания марсохода Mars 2020. Теперь аппарат стал более прочным, чем его предшественники. Марсоход отправится на Красную планету летом 2020 года.
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