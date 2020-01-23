Ученые NASA представили финалистов конкурса на название нового марсохода. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Название марсоходу выбирают американские школьники, которые должны написать сочинение о том, почему именно это название подойдет марсоходу.

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В агенство поступило более 28 тысяч сочинений с названиями. Но, специалисты выбрали всего девять: Fortitude, Ingenuity, Tenacity, Perseverance, Promise, Endurance, Vision, Clarity, Courage.

Каждый желающий может принять участие в выборе названия, проголосовав на сайте ведомства. Результаты появятся в марте.

Старт марсохода Mars-2020 запланирован на 17 июля 2020 года. Он должен совершить посадку в кратере Джезеро 18 февраля 2021.