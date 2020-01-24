Від нового коронавірусу померли 26 людей. Кількість заражених становить понад 800. У Китаї закрили три міста, де зафіксували спалах інфекції, небезпечної для людини. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що оголошувати надзвичайний стан - зарано.

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Карантинна ізоляція. Закриті кафе й ресторани, не працюють залізниці, скасовано авіарейси. У такому режимі живе нині столиця китайської провінції Хубей і два найближчих до неї міста. Загалом, це понад 20 мільйонів людей. Саме звідси - країною почав ширитися смертельний коронавірус.

"Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили", - говорить У Шеньюе, пасажирка.

Медики кажуть - люди могли підхопити вірус від змій, яких продавали на рибному ринку в Ухані. Тим часом, кількість інфікованих зростає. Випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим вірусом - понад шість сотень. 18 людей загинуло. Є перша смерть і поза епіцентром спалаху - містом Ухань. Де саме - влада КНР не повідомляє. Вірус поширився і за кордон. Два нових випадки за добу: у Гонконгу, у Шотландії - підозра на зараження у п'ятьох пацієнтів.

"Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання", - наголошує Метью Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії.

Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів. З допомогою спеціальних систем проводять скрінінг на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду направляють у шпиталь.

"Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, - система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів - спільно з державним шпиталем", - запевняє Путу Аліт Сударма, голова міжрегіональної медичної служби.

У ВООЗ вирішили - оголошувати глобальну пандемію зарано. Голова надзвичайного комітету організації заявив: хоча хвороба поширюється швидко, жертв поки що не багато. Водночас, головне свято вірус уже китайцям попсував. Через спалах захворюваності влада Пекіна скасувала всі заходи, присвячені Новому року за місячним календарем - він настає у суботу.