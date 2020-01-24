Стрельба в Германии: появились первые подробности [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, в Германии, в Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой погибли 6 человек. Причиной стал семейный конфликт. Об этом сообщает Bild.
Полиция еще официально не подтвердила эту информацию, но детали стрельбы опубликовало издание.
"Выстрелы прозвучали около 12:45 в пятницу в гостевом доме Deutscher Kaiser. Как утверждает газета, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция. Стрелявший оказался 1983 года рождения. Он - гражданин Германии. Количество раненых пока точно не известно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 6 человек.
Еще один несчастный случай произошел в Николаеве, там в результате стрельбы были жертвы, а в Светловодске неизвестные расстреляли мужа с женой.
Также мы сообщали, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а еще под Днепром банда обстреляла автомобили.
Podrobnosti.ua также писали о том, что в Сирии обстреляли жилой квартал, а также в Николаеве на улице открыли стрельбу.
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