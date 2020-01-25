Коронавирус в Китае: власти признали стремительный рост числа заболевших [ Редактировать ]
В Китае с быстрыми темпами распространяется опасный коронавирус 2019-nCoV. Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщаю китайские СМИ.
"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", – сказал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин собрал экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и призвал органы власти на всех уровнях усилить контроль за распространением вируса.
"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание – это наша обязанность. Органы власти на всех уровнях должны взять профилактику и контроль над новыми вспышками коронавируса в качестве приоритетного направления своей работы. Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год", – сказал Си Цзиньпин.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
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