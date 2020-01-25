В китайском городе Ухань начали активно строить второй специализированный госпиталь для размещения пациентов, который заболели новым вирусом - коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это больница сможет разместить около 1300 человек. Ее планируют достроить всего всего за полмесяца.

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В пятницу, 24 января, в Ухане начали стоить больницу для больных коронавирусом. Ее планируют возвести в кротчайшие сроки - до первых чисел феврале. В ней смогут одновременно находится до тысячи пациентов.

От коронавируса скончался уже 41 человек а сотни остаются в тяжелом состоянии.