В Ухане за полмесяца построят вторую больницу [ Редактировать ]
В китайском городе Ухань начали активно строить второй специализированный госпиталь для размещения пациентов, который заболели новым вирусом - коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters.
Это больница сможет разместить около 1300 человек. Ее планируют достроить всего всего за полмесяца.
В пятницу, 24 января, в Ухане начали стоить больницу для больных коронавирусом. Ее планируют возвести в кротчайшие сроки - до первых чисел феврале. В ней смогут одновременно находится до тысячи пациентов.
От коронавируса скончался уже 41 человек а сотни остаются в тяжелом состоянии.
Во Франции подтвердили три случая заражения коронавирусом. Два пациента были госпитализированы в Париже. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
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