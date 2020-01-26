На полках супермаркета мы можем найти множество вредных продуктов. Соусы, снэки, колбасы и многое другое - все это, конечно же, вредно. Однако, ученые признали, что наиболее опасным продуктом, как не странно, является соль. Об этом передает newsyou.info.

Злоупотреблять солью врачи настоятельно не советуют. Небольшое ее ежедневное количество вполне достаточно для организма. Экспериментальным путем специалисты вычислили количество соли в различных продуктах.

Оказалось, что соль способствует повышению давления, а также может приводить к гипертонии, инсультам и сердечным приступам. При этом большинство людей вред соли недооценивают, хотя ее действие на сосуды происходит мгновенно. Употребление ее в пищу расширяет сосуды минимум на два часа, при этом иногда накапливается холестерин и развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

По расчетам ученых, гипертоникам для отрицательного воздействия на организм достаточно даже чуть более 3,5 грамм соли. В то же время, у многих людей суточная норма соли равняется примерно 8-12 грамм.

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