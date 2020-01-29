Уже который год идут споры о том, полезно ли есть мясо, и какой вид приносит меньше всего вреда для организма. Ученые из Японии провели исследования и определили лучшее мясо для гипертоников. Так, эксперты советуют есть куринные ножки людям с повышенным артериальным давлением. Об этом передает newsyou.info.

Ученые провели исследование на лабораторных крысах, подтвердив гипотензивные свойства белка. Подобно ингибиторам АПФ, назначаемым врачами при гипертонии, он снижал давление, которое полностью стабилизировалось ровно через сутки.

Эксперты считают, что включение в рацион питания куриного супа из ножек станет прекрасной терапией, позволяющей нормализовать кровяное давление. Продукт со временем сможет заменить выписанные доктором медикаменты.

Для профилактики гипертонии врачи рекомендуют отказаться от спиртного, заниматься спортом, регулярно употреблять фрукты и овощи, сократить суточную норму соли.

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