Australian Open: определился первый финалист [ Редактировать ]
В Австралии состоялся полуфинал чемпионата Australian Open, после чего стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович проходит в финал турнира. Об этом сообщает nv.ua
Сербский спортсмен победил швейцарца Роджера Федерера. Матч продлился 2 часа и 18 минут.
Новак Джокович (Сербия) - Роджер Федерер (Швейцария) 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)
В финале Australian Open Джокович встретится с победителем другого полуфинала, в котором сыграют Доминик Тим из Австрии и Александр Зверев из Германии. Победитель турнира определится в воскресенье, 2 февраля.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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