В четверг, 30 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $159.52. За месяц курс вырос на $2373.11. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $9539.26.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $183.87;

Litecoin $69.42;

Bitcoin Cash $392.76.

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

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Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.