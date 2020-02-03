Весна цього року буде ранньою. Такий прогноз всесвітньо відомого провісника - бабака Філа зі штату Пенсильванія. Напередодні він прокинувся, вийшов з нірки і не побачив своєї тіні.

Саме відсутність тіні і означає, що тепло не за горами. Вперше День бабака в Панксатоні офіційно відзначили 1887-го року. Нині ж спостерігати віщування чотирилапого синоптика приходять тисячі людей.