Відомий бабак дав прогноз якою буде весна [ Редактировать ]
Весна цього року буде ранньою. Такий прогноз всесвітньо відомого провісника - бабака Філа зі штату Пенсильванія. Напередодні він прокинувся, вийшов з нірки і не побачив своєї тіні.
Саме відсутність тіні і означає, що тепло не за горами. Вперше День бабака в Панксатоні офіційно відзначили 1887-го року. Нині ж спостерігати віщування чотирилапого синоптика приходять тисячі людей.
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