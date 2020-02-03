В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" считают, что обмен пленными с Украиной по формуле "всех на всех" невозможен до полного завершения боевых действий. Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По ее словам, в Украине якобы продолжатся новые задержания, пока не появится закон об амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

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"То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила Морозова.

При этом, по ее словам, обмены не могут прекратиться.

"У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - добавила Морозова.

Ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.