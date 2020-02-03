Иран отказался передавать Украине доказательства по делу об авиакатастрофе самолета, в которой погибли 177 человек. Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар, передает reuters.

Известно, что данное решение было принято после того, как аудиозапись, которую передали украинским экспертам, появилась в СМИ.

Группа по техническому расследованию крушения украинской авиакомпании странным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом. Это действие украинцев привело нас к решению не делиться больше с ними доказательствами, - сказал Хасан Резаифар.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

В это же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компенсации в размере 80 тыс. долларов от Иран из-за крушения самолета будет недостаточно.

А также виновного в крушении самолета МАУ отправили в тюрьму.