Авиакатастрофа в Иране: пять стран требуют отдать черные ящики [ Редактировать ]
К Ирану снова обратились пять стран, граждане которых погибли при крушении украинского самолета под Тегераном. Так, власти требуют передать черные ящики. Об этом говорится в сообщении МИД Канады.
Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные ящики. Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано безотлагательно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики.
Представители Канады, Украины, Великобритании, Афганистана и Швеции заявили о необходимости "продолжения давления ради достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752".
Кроме того, участники взяли обязательство достичь согласия в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном относительно ответственности за этот поступок, чтобы добиться справедливости, в том числе надлежащих компенсаций для родственников жертв рейса PS752.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.
Также читайте о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.
Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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