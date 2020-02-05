По состоянию на среду, 5 февраля, в Китае количество заразившихся новым смертельным коронавирусом 2019-nCov составляет 24 324 человека. Об этом сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения, передает "РБК-Украина".

За последние сутки погибло 65 человек. Общее количество погибших - 490 человек.

В больницах находится 185 тысяч человек, у которых есть подозрение на коронавирус.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.