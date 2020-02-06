В Украине не хватает масок - Минздрав [ Редактировать ]
На фоне того, что в Украине идет обострение эпидемии гриппа, в стране наблюдается дефицит хирургических масок. Такое заявление сделал гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский во время брифинга. Об этом пишет "РБК-Украина".
По его словам, в Министерстве здравоохранения решение данной проблемы обсуждали с производителями и дистрибьюторами масок.
"В Минздраве прошла встреча с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками. Можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", - сообщил Скипальский.
Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.
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Тем временем, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве полностью прекращены занятия в 182 школах и в отдельных классах 49 школ.
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