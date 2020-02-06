В четверг, 6 февраля, на востоке Турции спасители с помощью собак обыскали место схода двух лавин, разыскивая последнего пропавшего человека. Количество погибших в результате трагедии достигло 40 человек. Об этом сообщает Associated Press News.

Кроме погибших, десятки получили травмы.

Сорок семь человек остаются госпитализированными 6 февраля.

По сообщению Министерства здравоохранения, шестеро находятся в реанимации, но они не в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лавины в Турции лишили жизни 26 человек.

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В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем. Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.

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