Лавина в Турции: число погибших возросло [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, на востоке Турции спасители с помощью собак обыскали место схода двух лавин, разыскивая последнего пропавшего человека. Количество погибших в результате трагедии достигло 40 человек. Об этом сообщает Associated Press News.
Кроме погибших, десятки получили травмы.
Сорок семь человек остаются госпитализированными 6 февраля.
По сообщению Министерства здравоохранения, шестеро находятся в реанимации, но они не в критическом состоянии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что лавины в Турции лишили жизни 26 человек.
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