Во вторник, 5 февраля, в Турции две лавины "убили" 26 человек. Об этом сообщает Hurriyet.

Известно, что первая лавина сошла на автомобильную горную дорогу на востоке страны, вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, граничащей с Ираном.

Опрокинула она по меньшей мере три автомобиля, погибли пять человек. На место происшествия прислали около 300 спасателей. Около полудня большую команду работников экстренных служб накрыла вторая лавина. Число погибших возросло до 26 человек.

Почти три десятка спасателей или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы.

Сейчас продолжаются поиски остальных людей. Неизвестно, сколько еще человек остаются под снегом.

Раньше сообщалось о том, что штормовой циклон Petra обрушился на Украину. А также из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.