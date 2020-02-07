В пятницу, 7 февраля, Верховная Рада на заседании рассматривает поправки к закону о рынке земли. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии , рассмотрение поправок пока не ускоряется, об этом пишет "РБК-Украина".

Так, законопроект о рынке земли Верховная Рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля.

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если Верховная Рада продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

"Это просто затягивание процесса. Хотят они искусственно затягивать процесс на несколько месяцев, окей, будем так идти и двигаться таким образом... Я думаю, что в апреле. Где-то так. Мы же вчера измеряли, какая скорость прохождения поправок. Сегодня она не ускоряется. Тогда с такой скоростью будем двигаться, то это случится в апреле. Где-то 16-17 апреля... Я вам предлагаю на месяц идти в отпуск, потому что нет никаких новостей из Рады, вот так будет скучно", - заявил Арахамия.

Отметим, что депутаты начали рассмотрение закона на утреннем заседании только перед самым перерывом из-за потасовок, блокирования трибуны и президиума.

Ранее мы писали о том, что в Украине анонсировали "земельную ночь" в Раде.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.

Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.

Раньше сообщалось о том, что Жан Беленюк показал столовую Верховной Рады.