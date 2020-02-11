У зоопарку Техасу гості зможуть назвати тарганів та щурів іменами своїх колишніх [ Редактировать ]
До Дня закоханих готується зоопарк Сан-Антоніо в штаті Техас. Гостям пропонують назвати тарганів та щурів іменами своїх колишніх, щоб 14 лютого звільнитися від болю і згодувати їх хижакам.
Таку акцію звіринець проводить уперше в історії, і не безплатно. Згодувати таргана з іменем свого екс-хлопця чи дівчини коштує п'ять доларів, пацюка - 25. Захід планують транслювати онлайн. Усім учасникам видадуть сертифікати.
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