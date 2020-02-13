У США розшукують вбивць дельфінів [ Редактировать ]
У США розшукують вбивць дельфінів. Винагорода за інформацію - 20 тисяч доларів. Протягом тижня на узбережжі штату Флорида знайшли тіла двох застрелених тварин.
Про це повідомляє Національна служба морського рибальства США. У відомстві просять, не підгодовувати дельфінів, адже вони звикають до людей та стають легкою здобиччю.
по теме
У США День бабака опинився під загрозою
Усе через тамтешніх зоозахисників. Вони пропонують позбутися традиції будити тварину і вже запропонували альтернативний варіант. Кого хочуть узяти за віщуна
У зоопарку Техасу гості зможуть назвати тарганів та щурів іменами своїх колишніх
До Дня закоханих готується зоопарк Сан-Антоніо в штаті Техас. Гостям пропонують назвати тарганів та щурів іменами своїх колишніх, щоб 14 лютого звільнитися від болю і згодувати їх хижакам
У французькому зоопарку відкрили велетенський купол для тропічних тварин
Джунглі під куполом. У французькому зоопарку Боваль відкрили велетенський павільйон для мешканців тропічних широт
Вашингтон виділить гроші на боротьбу з російською пропагандою
льшу частину грошей нададуть країнам Європи та Центральної Азії для протидії кремлівській дезінформації. Решту відповідним фондам
День бабака у США під загрозою: зоозахисники намагалися зірвати свято
Погода - унікальна тема для розмов. Якою буде весна - зимною чи теплою, американців, схоже, цікавить не менше, ніж те, який вирок винесе Сенат у справі про імпічмент