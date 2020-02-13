У США розшукують вбивць дельфінів. Винагорода за інформацію - 20 тисяч доларів. Протягом тижня на узбережжі штату Флорида знайшли тіла двох застрелених тварин.

Про це повідомляє Національна служба морського рибальства США. У відомстві просять, не підгодовувати дельфінів, адже вони звикають до людей та стають легкою здобиччю.