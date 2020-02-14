Летел эконом-классом: президента Молдовы заметили в самолете из Киева [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, президента Молдовы Игоря Додона заметили в самолете рейсом из Киева в Мюнхен. Политик вместе с делегацией отправился на конференцию по безопасности. Соответствующие фото опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
Депутата удивило, что глава соседнего государства летит в Германию не из своей страны и обычным рейсом.
"Президент Молдовы Игорь Додон летит на конференцию по безопасности в Мюнхен вместе с украинской делегацией. Среди пассажиров в самолете, с которыми я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит рядом с нами обычным рейсом из Киева, а также не напрямую из Кишинева", - написал Гончаренко.
Отметим, Додон летит эконом-классом.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук рассказал о переговорах по транзиту газу. А также Украина и Эстония подписали судьбоносный документ.
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