Спасение украинцев из Уханя: SkyUp не подтверждают дату вылета [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения объявили, что уже 18 февраля украинцев заберут из Уханя. Но, в авиакомпании SkyUp не подтверждают дату вылету. Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщают "Украинские новости".
Как сообщили в авиакомпании, точной даты рейса еще нету. Как только появится дата вылета, SkyUp совместно с Министерством здравоохранения проведут брифинг.
Во время вылета в Китай компания установит специальные тамбуры. После того, как самолет вернется из рейса, его обработает санитарно-эпидемиологическая служба.
"Будут применяться фильтры кондиционирования и самолет будет отстаиваться определенный период", - сообщили в пресс-службе SkyUp.
Мы писали, что появилась новая дата эвакуации украинцев из Китая. Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинцев.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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